Governo de São Paulo solicita urgência na aprovação da vacinação para crianças entre 5 e 11 anos de idade

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (3) que a Secretaria de Estado da Saúde irá oficiar a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) solicitando urgência para a autorização do início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. A imunização desta faixa etária já começou em outros países do mundo, incluindo a Argentina, o Chile e a Colômbia, na América Latina.

“Na manhã de hoje, membros da nossa equipe de saúde participaram de uma reunião técnica com profissionais do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). A Drª Regiane de Paula, Coordenadora do Plano Estadual de Imunização, participou deste encontro representando o Estado de São Paulo”, disse Doria.

Na reunião foi discutida a inclusão deste novo público na campanha de imunização, como explicou Regiane: “São Paulo e seus 645 municípios de São Paulo têm condições técnicas para iniciar a vacinação assim que a Anvisa liberar a aplicação no país. A imunização das crianças é um importante passo para o controle da pandemia e a proteção da população”.

O Estado de São Paulo aplicou até o início da tarde desta quarta-feira (03) mais de 72 milhões de doses. 83% da população já foi imunizada com pelo menos uma dose da vacina e 68,50% têm o esquema vacinal completo. Nesta semana todos os adolescentes já podem procurar o posto de vacinação mais próximo da sua residência para tomar a segunda dose e ficar totalmente imunizado.