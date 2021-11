Comitê científico de SP prevê fim do uso de máscara em dezembro

Em relação à cobertura vacinal, Gabbardo e Regiane de Paula afirmaram que a campanha está atualmente em 68,5%. A expectativa é que se alcance o percentual de 75% da população vacinada. Em relação à circulação do vírus, o parâmetro são os novos casos: no pior momento da pandemia eram 18 mil casos diários. Hoje o número é de aproximadamente 800. “Entendemos que esse número já é adequado, a meta estabelecida era de menos de 1.100 casos diários na média móvel de sete dias.”

As internações chegaram, no pico da pandemia, a 4.000 diariamente. “Hoje estamos trabalhando com a meta de 400 internações como média móvel. Temos como indicador ficar abaixo das 300 internações para atingir essa meta.” Em relação ao número de óbitos, nos meses com pior registro foram 800 mortes por dia. Hoje, são 62 casos diários. A previsão é ficar abaixo de 50 mortes diárias.

Doria lembrou ainda que o equipamento de proteção é obrigatório por lei no estado. “Até o fim deste mês de novembro quando, possivelmente, teremos a liberação do uso, as máscaras continuam obrigatórias. Nessa ocasião poderemos rever o uso baseados no cumprimento dos indicadores”, disse o governador.