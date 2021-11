SICOOB NOSSO entrega carro 0 km para cooperado de Adamantina

No dia 15 de outubro foi realizada no Sicoob Nosso a entrega do prêmio da Promoção Nacional de Dia das Mães Amor que Protege do Sicoob.

O contemplado foi o cooperado Pedro Paulo Tiveron da cidade de Adamantina que contratou um seguro de vida Sicoob e levou para casa um Renault Kwid zero km. Para promover e efetivar a entrega, a cooperativa realizou uma ação especial na porta da agência para prestigiar o ganhador.

“É uma grande satisfação, uma emoção ganhar um carro. Ganhar sempre é bom e principalmente através do Sicoob, que é uma entidade muito respeitada e que a gente tem o prazer de estar integrado através do Sicoob Nosso.” Pedro ainda relata que sua conta é desde o início da cooperativa. Segundo o gerente do PA de Adamantina, Antônio Carlos Gobo, o cooperado Pedro sempre adquire os produtos em todas as promoções. “Tanto é que o veículo a partir de hoje já está segurado”, conta Antônio.

Membros da equipe e da diretoria executiva do Sicoob Nosso, além do gerente regional da Sicoob Seguradora Juliano Raimundo e o gerente de negócios da Central SP Paulo Cézar Caliani, participaram da ação de entrega oficial do prêmio.

“É com muita alegria que fazemos isso, por termos esse cooperado que confiou nos produtos do Sicoob Nosso”, afirmou o diretor de negócios do Sicoob Nosso César Molina Martins.

A promoção sorteou prêmios para cooperados que adquiriram seguro de vida de 3 a 7 de maio de 2021.