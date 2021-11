Decoração natalina começa ser instalada e trará ampliação das ruas enfeitadas e novidades neste ano

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade iniciou a instalação da decoração natalina que embelezará e iluminará a Cidade Joia para as comemorações de final do ano.

O primeiro lugar a receber os enfeites é o saguão do Paço Municipal, onde a reportagem do Folha Regional já constatou a existência de alguns adereços.

De acordo com informações passadas ao FR, além da Prefeitura e dos outros pontos tradicionais, como Praça Elio Micheloni, Câmara Municipal, Avenida Rio Branco, Pontilhão, Cristo e Rodoviária, neste ano haverá a ampliação das ruas/avenidas decoradas – porém, os pontos ainda não foram divulgados. Também estão planejadas novidades nos enfeites para o visual de 2021, mas que por enquanto são mantidos em segredo pelos organizadores para ser surpresa à população.

Com relação à tão esperada Chegada do Papai Noel, devido à continuidade da pandemia da Coivid-19 – que ainda exige a necessidade de evitar aglomerações –, ainda não está definida se será realizada neste ano.

A definição dependerá da situação epidemiológica do município com relação aos casos da doença. Na mesma situação de indefinição está a abertura da Casa do Papai Noel.

A decoração natalina deve ser acesa e revelada aos adamantinenses no primeiro final de semana de dezembro, quando também será, se houver condições epidemiológicas, a Chegada do papai Noel.