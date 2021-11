Caminhoneiros querem reverter liminares para parar estradas

Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, a associação entrou com pedido para derrubada das liminares no Supremo Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. “Estamos esperando uma resposta. Provavelmente, ainda hoje tenhamos alguma decisão porque o pedido já foi encaminhado e já possui relator”, disse Chorão. Ele está confiante quanto à reversão das decisões. “Temos prerrogativa constitucional que nos favorece, que dá direito de manifestação”, afirmou, destacando que a associação não foi notificada oficialmente quanto às proibições.

O governo federal se antecipou aos atos dos caminhoneiros e obteve 29 liminares judiciais proibindo bloqueios nas estradas de 20 Estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, Pará, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Tocantins, Goiás, Amazonas, Piauí e Rondônia) e em pontos logísticos estratégicos. Os chamados interditos proibitórios preveem multas de R$ 2 mil a R$ 100 milhões por dia.

Conforme Chorão, a categoria vai continuar paralisada até uma nova decisão judicial. “A orientação é que os transportadores continuem de braços cruzados, porque a mobilização já está surtindo efeito. Vemos apenas poucos caminhões de empresas rodando”, afirmou. Chorão reconheceu que os protestos às margens de estradas também foram limitados pelas proibições judiciais. “Quando o caminhoneiro chegava na estrada para estacionar o veículo, já havia uma viatura da polícia lá. Queremos entender por que em 7 de setembro, quando o presidente chamou paralisação junto com agronegócio contra o STF e à democracia no País, nenhuma liminar foi emitida”, apontou. A Abrava está à frente do movimento junto com o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) e com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL).