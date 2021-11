Reajuste e reposição de perdas são temas de reunião entre Sindicato dos Servidores, Câmara e Prefeitura

A diretoria do SindServ (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina) agendou uma reunião com representantes da Câmara e da Prefeitura para tratar com destaque sobre a concessão de reajuste salarial para 2021 e reposição das perdas vinculadas à inflação prevista a ultrapassar os 10%.

O encontro ocorreu na tarde da última terça-feira (26), na sede do Poder Legislativo e contou com a presença do presidente do SindServ, Nivaldo Martins do Nascimento ‘Londrina’, do presidente da Câmara, Paulo Cervelheira, dos vereadores Hélio Santos (PL) e Ricardo Cangirão (DEM), além dos secretários municipais João Lopes (Finanças), Evandro de Souza (Administração) e Osvaldo José (Educação).

Segundo publicado pelo Portal Siga Mais, outros temas também foram discutidos no encontro, como reajuste do vale-alimentação, complemento de insalubridade aos trabalhadores da linha de frente da Covid-19, mudanças no plano de carreira do magistério municipal e abono natalino. Todos os temas deverão ter novos desdobramentos e discussões mais amplas, inclusive com a participação dos demais vereadores.

“Deve ser agendada uma nova rodada sobre esse tema, com a participação dos vereadores e os integrantes da comissão eleita por essa categoria para debater o assunto, juntamente com o advogado que assessora o grupo”, disse ao Siga Mais o presidente do SindServ.