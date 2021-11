Pe. Vicentin é anunciado pela Diocese como novo pároco da matriz de Santo Antônio de Adamantina

A Diocese de Marília divulgou nesta segunda-feira (1), o Pe. José Carlos Vicentin como o novo pároco da Matriz de Santo Antônio de Adamantina em substituição ao Pe. Carlos Roberto dos Santos.

A circular de número 09/2021, a qual o Adamantina Net teve acesso, é assinada pelo bispo diocesano Dom Luiz Antônio Cipolini, informa ainda que a partir de janeiro, o Pe. Carlos estará residindo no Mosteiro da Anunciação, localizado na Diocese de Goiás.

Também foram anunciados remanejamentos nas regiões I, II e III da Diocese de Marília, porém, na segunda região, a qual pertence Adamantina, houve alteração apenas na Paróquia de Santo Antônio, na Cidade Joia e na paróquia de Mariápolis, com a volta do padre Domingos para a cidade. As demais paróquias seguem sem alterações de sacerdotes.