Hélio Santos é convidado pelo PL e analisa candidatura a deputado estadual nas Eleições de 2022

O vereador Hélio Santos (PL) recebeu o convite oficial da Executiva Estadual do Partido Liberal para ser candidato a deputado nas Eleições de 2022. A confirmação foi feita pelo legislador em entrevista concedida publicada na edição da última quinta-feira (28) pelo jornal Diário do Oeste.

“Recebi um honroso convite para integrar a chapa de candidatos a deputado estadual. Estou analisando com muito carinho essa possibilidade. Gostaria muito de trabalhar em favor do município de Adamantina e da nossa municipalidade (e por que não atuar em prol da nossa sofrida e penalizada Região da Nova Alta Paulista), ocupando outro cargo político. Talvez tenha chegado momento de assumir outros desafios na minha vida pública. O futuro a Deus pertence”, declarou ao D.O.

Hélio exerce atualmente o 5º mandato na Câmara de Adamantina e também já ocupou a cadeira de presidente do Poder Legislativo. Em recente indicação, passou a ser o líder do Governo Márcio Cardim (DEM) na Câmara Municipal.

“Já acordado com a minha família e amigos e contando com o importante apoios dos diretórios municipal e estadual do Partido Liberal, bem como de destacadas lideranças do PL em âmbito nacional e de deputados estaduais e federais, não serei candidato a vereador em 2024”, garantiu também na fala ao Diário sobre o futuro político após o pleito do próximo ano.