Guarani Capaz/Selar enfrenta Dracena pelo Campeonato Estadual de Futebol, neste sábado

As categorias menores de Adamantina se preparam para a disputa do Campeonato Estadual de Futebol categorias sub 11, sub 13 e sub 15.

Na pré-temporada foram realizados 14 jogos amistosos e uma invencibilidade diante das equipes de Mirandópolis, do J9 Prudente, do AITEC Tupã, do Junqueirópolis e do Grêmio Prudente.

Pelo Campeonato Estadual de Futebol duas vitorias em casa diante da DELL de Lucélia pelo placar de 5 a 1 e diante de Florida Paulista pelo placar de 6 a 0.

As equipes sub 11 sub 13 e sub 15 voltam a jogar no Estádio Municipal de Adamantina “Antônio Goulart Marmo” neste sábado no dia 30 de outubro (sábado) a partir das 8h00, com as suas três categorias, sendo que o adversário será as equipes da IREL de Dracena.

No feriado do dia (2) as equipes enfrentam o Osvaldo Cruz em seus domínios no Estádio Breno Ribeiro do Val e no dia 6 de outubro joga contra o Grêmio Prudente no Estádio Caetano Pireti.

Somente o campeão de cada categoria da fase regional disputará a final estadual da competição.