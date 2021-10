Adamantina/UniFAI já classificada na “Retomada Esportiva” enfrenta Presidente Epitácio no Paulo Camargo

Jogando no último sábado no Ginásio de Esportes Paulo Camargo a equipe principal de futsal de Adamantina representando a SELAR e UNIFAI venceu por 6 a 2 a equipe de Flórida Paulista pelo segundo jogo da “Retomada Esportiva” promovido pela Secretaria Estadual de Esportes Lazer e Juventude. Os gols Adamantinenses foram marcados por Luquinha (3), Japa, Vitinho e Rian.

Foi a segunda vitória consecutiva, sendo que na outra partida foi realizada no dia (10) no Ginásio Alaor Ferrari em Dracena e na oportunidade a equipe adamantinense venceu a equipe de Tupi Paulista pelo placar de 3 a 2 com gols Japa, Luquinha e Vitinho.

A equipe volta a quadra hoje sábado (30) às 16h30 diante da equipe de Presidente Epitácio, sendo que apenas com um empate coloca a equipe adamantinense em primeiro lugar do grupo

Mais dois jogos movimentam a rodada em Adamantina no Paulo Camargo neste sábado a partir das 14h00, onde o Futsal Feminino de Flórida Paulista enfrenta Presidente Epitácio, e às 15h00 a forte equipe da Tempersul de Dracena que disputa a Liga Paulista joga com Osvaldo Cruz.

Todos os atletas participantes possuem testes rápidos cedidos pela SELJ Secretaria de Esportes do Estado para participar das competições.

A equipe Adamantinense é comandada pelo técnico da SELAR (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação), Luís Otavio Guirau.