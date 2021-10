Horário noturno do comércio para o final de ano começa no dia 13 de dezembro

A abertura do comércio adamantinense no horário noturno, tendo em vista as vendas de final de ano, começará no dia 13 de dezembro.

A data foi divulgada pelo Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista).

Também foi informado que no dia 11 de dezembro (sábado) as lojas já estenderão o expediente até o período da tarde.

O horário de funcionamento à noite vai até às 22h. Isto, além de o comércio já permanecer aberto de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

Para a data de 8 de dezembro (quarta-feira), Dia da Imaculada Conceição e feriado municipal, as lojas abrem das 9h às 15h, enquanto supermercados vão até às 14h.

“No domingo, 19 de dezembro, o comércio local está autorizado a trabalhar das 9h às 13h. O horário não é obrigatório, apenas autoriza aquelas empresas que assim desejarem. E na sexta-feira, dia 31, véspera de Ano Novo, os estabelecimentos comerciais funcionam das 9h às 13h. Ainda, no dia 31, os supermercados funcionam até às 18h. Nos dias 25 e 26 de dezembro e 1 e 2 de janeiro, o comércio fica fechado. Mas, os supermercados funcionam normalmente nos domingos, dias 26 de dezembro e 2 de janeiro. No dia 3 de janeiro de 2022 – segunda-feira pós festas – as lojas vão funcionar a partir das 13h”, informou o Sincomercio, que acrescentou que os comerciários vão trabalhar das 9h às 16h nos dias 11 (sábado), 18 (sábado) e 24 de dezembro (sexta-feira, véspera de Natal). Também, no dia 24, o setor supermercadista funciona até às 18h. Durante nove dias de dezembro, as lojas vão abrir das 9h às 22h. O funcionamento estendido começa no dia 13 e segue até dia 23. Horário válido para os dias úteis.

Ainda segundo o Sindicato, as datas foram definidas após ouvir as preferências dos comerciantes de Adamantina por meio de pesquisa. Diante do resultado, os horários foram acordados com o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados do Comércio de Tupã e Região) e homologados pelo Governo Federal.