Homem é agredido a socos e tapas pela ex-mulher

Um homem que não teve idade e nem nome revelados, foi agredido a socos e tapas na noite desde quinta-feira (28), as agressoras são a ex-mulher e sua irmã.

Segundo a vítima, após chegar do trabalho, fez uma ligação para a ex, para tratar de alguns assuntos, em seguia saiu para o centro de Parapuã e minutos depois recebeu uma ligação de seu irmão, dizendo que sua ex-esposa estaria na sua casa, discutindo com a sua mãe.

Diante disso, a vítima retornou a sua residência e não encontrou mais sua ex, saindo novamente, quando encontrou a ex, nas proximidades do estádio municipal, onde começaram a discutir e a mulher tentou agredi-lo com uma pedra.

A vítima retornou para sua casa, sendo seguido pela ex-mulher e pela irmã dela, que passaram agredi-lo com socos e tapas em frente da sua residência, a genitora da vítima ao tentar tirar seu filho das mãos das agressoras, também foi agredida.

Vizinhos e a avó da vítima tiveram que segurar as mulheres para que as agressões parasse.

A polícia esteve no local e encaminhou as partes para a CPJ em Tupã.