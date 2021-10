Governador em exercício visita Adamantina hoje e anuncia investimentos

O Governador em exercício e Presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Deputado Estadual Carlão Pignatari, estará nesta sexta-feira (29) em Adamantina.

A visita tem como objetivo anunciar investimentos do Governo do Estado para Adamantina em vários setores.

Na oportunidade devem ser anunciados a implantação da unidade do Poupatempo em Adamantina, autorização de início de obras de recape na vicinal Plácido Rocha, além de investimentos em infraestrutura urbana, entre outros.

De acordo com o a agenda anunciada, o governador em exercício Carlão Pignatari estará em Adamantina às 10h40 no Anfiteatro Fernando Paloni na Biblioteca Municipal.

GOVERNADOR EM EXERCÍCIO

O presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Carlão Pignatari, tomou posse como Governador em Exercício do Estado de São Paulo em cerimônia realizada na terça-feira (26), no Palácio dos Bandeirantes. Ele permanece no cargo até o dia 2 de novembro.

Carlão Pignatari assumiu como Governador em exercício de São Paulo por sete dias devido à viagem do Governador João Doria, que representa o Estado de São Paulo na Expo 2020 de Dubai. Além disso, o Vice-Governador Rodrigo Garcia se licenciou do cargo nesta terça-feira até 3 de novembro por motivos pessoais.