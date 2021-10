Feriado prolongado: repartições municipais fecham até dia 2, mas coleta de lixo e Central Covid funcionarão

Tendo em vista o feriado prolongado devido à celebração do Dia de Finados – na próxima terça-feira (2) – e também à comemoração do Dia do Servidor Público – na quinta-feira (28), mas que teve o ponto facultativo transferido para a sexta-feira (29) –, repartições públicas ligadas à Prefeitura de Adamantina têm o funcionamento suspenso.

De acordo com o Decreto nº 6.265, de 16 de dezembro de 2020, o expediente ficará suspenso nos dias 29, 1 e 2 de novembro. Com isso o funcionamento normal será retomado somente na quarta-feira (3).

Alguns serviços, porém, serão mantidos: a coleta de lixo ocorre normalmente no sábado (30) e segunda-feira (1); o ‘Postão’, local onde funciona a Central Covid- 19, atenderá em regime de plantão desde sábado até terça-feira, das 8h às 13h.

Já o CIS (Centro Integrado de Saúde) abre também fechou na quinta-feira e voltará a atender apenas na quarta-feira, às 7h, assim como o Ganha Tempo.

As aulas na rede municipal de ensino também foram suspensas, em decorrência do Dia do Funcionário Público e Finados. As atividades retornam no dia 3.

O Cemitério Municipal estará aberto para visitação durante o final de semana e feriado, das 7h às 17h. Mas, em razão da pandemia da Covid-19, a Prefeitura pede que a população evite aglomerações no local e alerta que é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial.