Centro de Formação Tecnológica e Poupatempo são anunciados para Adamantina na visita do governador em exercício

A visita do governador do Estado em exercício, Carlão Pignatari (PSDB) – que é deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – rendeu duas novas e importantes conquistas para Adamantina no final da manhã de hoje (29 de outubro).

O prefeito Márcio Cardim e a vice-prefeita Dinha Santos Gil, ambos do DEM (Democratas), ao lado de alguns vereadores, recepcionaram Pignatari que veio acompanhado dos deputados Mauro Bragato (PSDB) e Geninho Zuliani (DEM).

Além do tão aguardado anúncio oficial da instalação do Poupatempo no município, em seu discurso, o governador em exercício surpreendeu as autoridades adamantinenses e autorizou publicamente a implantação do Centro de Formação Tecnológica na Cidade Joia.

“Acabei de telefonar para o Rossieli [secretário estadual de Educação] e acertamos para que o terceiro Centro de Formação Tecnológica do Estado seja aqui em Adamantina”, declarou, citando os nomes do prefeito Cardim e da dirigente regional de ensino da região de Adamantina, Irmes Mattara.

Também durante a visita, Pignatari assinou os ‘autorizos’ para o Poupatempo, para a ordem de serviço para as obras de recuperação da Rodovia Plácido Rocha do dentro do programa ‘Novas Estradas Vicinais’, bem como para a liberação de recursos no valor de R$ 600 mil direcionados a investimentos na área da infraestrutura urbana. E, ainda, oficializou a entrega de vouchers dos programas estaduais ‘Alimento Solidário’ e ‘Vale Gás’.

O evento foi realizado no Anfiteatro da Biblioteca Municipal e contou com a participação de prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, lideranças políticas de toda a região e secretários municipais, representantes de instituições, entidades e comunidade adamantinense.