ARTIGO: PROVÍNCIA, PANDEMIA E PODER PÚBLICO…

“Invista na prevençâo, não espere a doença chegar;a saúde preventiva faz bem às pessoas e ao meio ambiente.” (Adelmar Marques Marinho)

“A prevenção é importante não só na saúde física, mas também nos pensamentos que são os causadores de nossos males e no próximo.” (Jader Amadi)

Sérgio Barbosa (*)

Neste cenário atual e mediado pelas idas e vindas com a PANDEMIA, pode-se registrar que o PODER PÚBLICO continua patinando em suas ações quanto a PREVENÇÃO e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Além disto, e daquilo, deve-se considerar que a PREVENÇÃO é um DESAFIO PERMANENTE em todas as áreas do MERCADO ORGANIZACIONAL, tendo em vista que a PANDEMIA continua marcando presença de um jeito ou de outro…

Não sei pode deixar de lado nestes DESENCONTROS com a PREVENÇÃO frente ao CORONAVÍRUS que as denominadas e famigeradas MENTES BOVINAS PROVINCIANAS continuam circulando e seguindo o BERRANTE do COISO com suas COISAS…

Também, a DESINFORMAÇÃO sobre os FATOS DE FATO, estão atrapalhando as AÇÕES EFETIVAS visando às determinações quanto aos PROTOCOLOS a serem seguidos pela COMUNIDADE em nível GLOCAL, ou seja, do GLOCAL PARA O LOCAL…

Todavia, entendo que o PODER PÚBLICO tem a responsabilidade de continuar fazendo o POSSÍVEL em meio ao IMPOSSÍVEL quanto a PREVENÇÃO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

As ORGANIZAÇÕES provincianas estão neste CENÁRIO DE PANDEMIA, ainda, necessitam continuar com as ATIVIDADES no MERCADO, porém, o EXECUTOR PÚBLICO e sua EQUIPE de apoio devem marcar presença quanto a VIGILÂNCIA nos quatro cantos da PROVÍNCIA…

Entendo que o ESFORÇO deve ser mediado pela PARCERIA entre os lados envolvidos, haja vista que a MAIORIA não deve pagar pelas ações da MINORIA quanto a PREVENÇÃO em tempo de PANDEMIA…

Também, as CAMPANHAS são importantes neste contexto plural para a comunidade provinciana, desta forma, torna-se necessário a PROMOÇÃO de ATITUDES por meio de AÇÕES MIDIÁTICAS visando ESCLARECER de um jeito ou de outro a população frente à PANDEMIA…

Mas, pra que tudo possa ser conduzido de acordo com o esperado neste CENÁRIO um tanto quando complicado, faz-se necessário estar em CONEXÃO com os FATOS DE FATO, basta pesquisar os NÚMEROS DE MORTOS que são milhares e milhares em nível de PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Portanto, a PREVENÇA, ainda, continua sendo o MELHOR REMÉDIO para a comunidade provinciana, assim, o PODER PÚBLICO deve fazer a sua parte em todas as ETAPAS com AÇÕES PERMANENTES para que a VIGILÂNCIA se faça presente de um jeito ou de outro…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_____________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.

e-mail: [email protected]