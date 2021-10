Prefeitura de Adamantina participa de reunião técnica sobre a instalação do Poupatempo no município

Na manhã de hoje (28), foi realizada uma reunião virtual e técnica sobre a instalação do Poupatempo em Adamantina, participaram do encontro o prefeito Márcio Cardim, o secretário de administração, Evandro Pereira de Souza e a diretora de convênios, Francieli dos Santos Baptista Duarte e a equipe técnica da Prodesp.

Na oportunidade, foram dadas ao município orientações sobre a montagem do layout, os serviços que serão oferecidos bem como as funções que serão atribuídas aos funcionários municipais. O Poupatempo em Adamantina funcionará no prédio do Ganha Tempo.

O anúncio oficial da instalação do Poupatempo em Adamantina acontecerá amanhã (29) às 10h30, no Anfiteatro Fernando Paloni, durante a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e governador em exercício, Carlão Pignatari.

Além do Poupatempo, serão anunciados ainda recursos destinados à infraestrutura do município.