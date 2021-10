Enfermagem da UniFAI participa de treinamento no Corpo de Bombeiros em Semana de Trânsito

Ação, ocorrida em 18 de setembro, envolveu estudantes de todos os termos do curso de graduação

O curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) recebeu convite para atuar no treinamento do Corpo de Bombeiros durante a Semana Nacional de Trânsito, com o objetivo de conscientizar a sociedade para um trânsito seguro e responsável e capacitar a turma para atendimentos de urgência e emergência.

Estudantes de todos os termos desempenharam atividades e ações essenciais no atendimento emergencial, como vítimas e socorristas, na tarde de 18 de setembro.

De acordo com a coordenadora do curso, Prof.ª Ma. Franciele Cordioli, as ações são aprendidas nas disciplinas de Urgência Pré-Hospitalar, no 1º ano, e Emergência. “Toda ação do treinamento é uma simulação sistematizada e programada, proporcionando aos alunos um cenário real, porém com situações inesperadas para atendimento envolvendo veículos, passageiros e pedestres”, afirma.

A turma atuou junto à equipe de atendimento a uma simulação de acidente automobilístico com múltiplas vítimas, prestou os primeiros socorros, por meio de curativos e imobilizações, bem como realizou atendimento em parada cardiorrespiratória e fez o encaminhamento até um hospital de referência.

Os alunos estiveram acompanhados dos professores especialistas Valdecir Guimarães e Simone Maciel Olgado, da responsável técnica Prof.ª Dra. Marisa Cardim e da coordenadora Prof.ª Ma. Franciele.