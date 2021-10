DEMTRAN anuncia alteração no trânsito durante o feriado de Finados

Em virtude do “Dia de Finados”, a Prefeitura de Adamantina, por meio Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), informa alterações no trânsito na região do Cemitério Municipal.

No trecho da Avenida da Saudade, o tráfego estará livre para os automóveis nos dois sentidos, inclusive para estacionamento.

No entanto, próximo ao cemitério, apenas em um sentido não será permitido estacionar. Tal medida foi tomada com o objetivo de agilizar o fluxo de veículos e de possibilitar a circulação dos pedestres.

O DEMTRAN sinalizará os trechos com placas regulamentadoras provisórias, porém os motoristas devem ficar atentos a fim de não serem multados durante o feriado de Finados. A Avenida da Saudade defronte ao cemitério estará totalmente fechada.