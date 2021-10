Carlão Pignatari toma posse como Governador de São Paulo

O Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Estadual Carlão Pignatari, tomou posse como Governador em Exercício do Estado de São Paulo em cerimônia realizada nesta terça-feira (26), no Palácio dos Bandeirantes. Ele permanece no cargo até o dia 2 de novembro.

“Na Assembleia Legislativa, em parceira com o Governo do Estado, conseguimos fazer uma grande revolução e contribuímos para melhorar em muito a condição de vida em São Paulo. Para mim, é uma alegria muito grande assumir este cargo e a missão de conduzir o estado durante as ausências do João Doria e do Rodrigo Garcia”, disse Carlão Pignatari.

Nascido em Votuporanga, Carlão foi eleito prefeito por oito anos e exerce seu terceiro mandato como deputado estadual. Ele foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, permanecendo no cargo até o final de 2022.

Pignatari assume como Governador em exercício de São Paulo por sete dias devido à viagem do Governador João Doria, que representa o Estado de São Paulo na Expo 2020 de Dubai, maior evento de inovação e economia criativa, e na COP 26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), na Escócia. Além disso, o Vice-Governador Rodrigo Garcia se licenciou do cargo nesta terça-feira até 3 de novembro por motivos pessoais.