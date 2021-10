Após acidente, moto é arrastada por veículo em mais de três quadras

Por volta das 19h horas desta quarta-feira (27), aconteceu um acidente de trânsito com vítima. Segundo informações obtidas no local pela reportagem, uma motocicleta pilotada por um homem de 25 anos, fazia o sentido único bairro-centro pela Roosevelt, quando na esquina com a Rua Maria Moretti Carreita, um veículo Honda Accord dirigido por um idoso de 89 anos não teria parado no sinal obrigatório, acontecendo a colisão.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado próximo de uma sarjeta e o veículo seguiu arrastando a moto. O condutor do veículo segundo informações alegou que achou que tinha enroscado um galho e como estava perto de sua residência resolveu tocar até o local para a retirada do mesmo. Quando parou o carro se deparou com a moto grudada.

O motorista nada sofreu, porém o motociclista que foi socorrido por uma Unidade de Resgaste do Corpo de Bombeiros, sofreu escoriações e passou por exames.

As Polícias Militar e Técnica compareceram ao local e através de Boletim de Ocorrências e imagens, irá apontar as reais causas do acidente.