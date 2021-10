Policial científico vítima de acidente entre viatura e ônibus tem morte cerebral constatada

Ele estava internado após ser vítima de um acidente de trânsito no km 548,015 da Rodovia Homero Severo Lins (SP-284), em Martinópolis (SP), que envolveu uma viatura da Polícia Científica e um ônibus.

“Com imensa tristeza, comunicamos o falecimento do perito Sérgio Camilo Sicardi Buongiovanni às 13 horas de hoje. Uma tragédia emocional para a comunidade policial civil, perder dois jovens, com carreiras promissoras, num curto espaço de tempo. Peço a Deus que, em sua misericórdia, o receba em seus braços [e] dê alento aos corações dos amigos e familiares que aqui ficaram enlutados”, diz a publicação do Sipol.

O acidente

O acidente de trânsito entre a viatura da Polícia Científica de Presidente Prudente (SP) e um ônibus ocorreu no km 548,015 da Rodovia Homero Severo Lins (SP-284), em Martinópolis, na tarde do dia 20 de outubro.

Na ocasião, a batida resultou na morte da policial científica Márcia Cristina Marini, de 53 anos.

O também policial científico Sérgio Camilo Sicardi Buongiovanni, de 42 anos, ficou ferido e foi encaminhado por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, inicialmente, para o Pronto-socorro da cidade, com hemorragia e desorientado. Depois, o paciente foi transferido para o Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente e posteriormente para a Santa Casa.

Segundo os bombeiros, a viatura policial sofreu uma colisão lateral de um ônibus, em um dos trevos de acesso a Martinópolis. A policial chegou a ser socorrida em um quadro de parada cardiorrespiratória e levada para a Santa Casa de Martinópolis, onde teve o óbito constatado por uma médica plantonista.