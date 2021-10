Morre aos 75 anos o autor de novelas Gilberto Braga

Morreu na noite de hoje, aos 75 anos, o autor Gilberto Braga. A informação foi confirmada pela Rede Globo. A morte foi em decorrência de complicações por conta de uma infecção sistêmica.

O autor escreveu mais de 20 novelas. Suas tramas ficaram famosas por quase sempre apresentarem um assassinato misterioso nos últimos capítulos. Entre seus maiores sucessos estão “Dancin’ Days” (1978), “Corpo a Corpo” (1984), “Anos Dourados” (1986), “Vale Tudo” (1988), “Dono do Mundo” (1991) e “Celebridade” (2003). Em 2008, ele venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela com “Paraíso Tropical”.

Seu último trabalho na Globo foi Babilônia (2015). Gilberto era casado com o decorador Edgar Moura Brasil, com quem estava junto há quase 50 anos.

Trajetória

Gilberto Braga nasceu no bairro Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, no dia 1º de novembro de 1945. Formado em letras pela PUC-RJ, trabalhou como crítico de teatro e cinema do jornal O Globo.

Ele estreou como autor na Globo em 1973, com uma adaptação de “A Dama das Camélias” protagonizado por Glória Menezes. Sua primeira experiência com novelas foi em 1974, ao dividir a autoria de “Corrida de Ouro” com Lauro César Muniz e Janete Clair.

Apenas dois anos depois, o autor escreveu seu primeiro grande sucesso, “Escrava Isaura”. A novela é, ainda hoje, um dos maiores produtos de exportação da Rede Globo. Em 1978, estreou na faixa nobre da Globo com “Dancin’ Days”.

Em 1988, em parceria com Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o trio escreveu “Vale Tudo”, um dos principais marcos da história da teledramaturgia brasileira.

Famosos como Tony Ramos, Paolla Oliveira, Zezé Motta e Marcelo Medici lamentaram a morte do autor.