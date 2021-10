Melhora da situação epidemiológica possibilita reabertura em Adamantina

Em virtude da melhora na situação epidemiológica, a Prefeitura de Adamantina não prorrogará a vigência do Decreto nº 6.439, de 13 de outubro que estabelecia restrições devido ao avanço da COVID-19 no município.

De acordo com os dados da Vigilância Epidemiológica, antes da publicação do decreto, no período compreendido entre 27 de setembro e 12 de outubro, 484 pacientes foram notificados, o que significa o número de pessoas que procuraram a Central COVID-19 em busca do primeiro atendimento, sendo que desses, 255 acabaram testando positivo para COVID-19.

Já no período compreendido entre 13 e 26 de outubro (durante o decreto), 347 munícipes procuraram atendimento e 92 pessoas tiveram diagnóstico confirmado para doença, no momento, 34 pessoas ainda aguardam resultado do exame.

Em relação ao número de óbitos, antes do decreto foram registradas 4 mortes em decorrência da doença e depois do decreto, 5 óbitos e quanto às internações, foram 6 pessoas internadas em enfermaria antes do decreto e 14 pessoas na UTI e com a vigência do decreto, 2 pessoas foram internadas na enfermaria e 6 na UTI.

Com isso, a partir do dia 29 de outubro, as medidas válidas no município são as determinadas pelo Plano São Paulo. O uso de máscaras de proteção facial continua obrigatório em todos os espaços públicos.