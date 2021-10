Dra. Ruth enfatiza a importância de identificar e combater a violência contra a mulher em palestra ao GTH da Santa Casa

Na tarde desta quarta-feira (27) o Grupo de Trabalho de Humanização da Santa casa de Adamantina realizou momento de formação intitulado ‘Violência contra a mulher: ações para combate e prevenção’, ministrado pela juíza de Direito da Comarca de Adamantina, Dra. Ruth Duarte Menegatti.

“Em verdade, no atual momento em que vivemos é fundamental que tenhamos um olhar sensível para o outro. Portanto, venho aqui para estimular cada um de vocês a serem promotores da vida e informadores de que existem canais para auxiliar as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência”, enfatizou a meritíssima.

O encontro ocorreu na capela do hospital e reuniu cerca de 50 colaboradores que integram o GTH.

Ainda durante sua explanação, Dra. Ruth ressaltou a importância de todos os membros do Grupo de Trabalho de Humanização estar preparados para saber identificar, no momento do atendimento a uma paciente, possíveis relacionamentos ou outras situações que configurem risco à mulher. “A partir disso poderemos dar amparo e mostrar à ela que existem canais de denúncia, bem como sanções ao agressor e proteções legais garantidas para salvá-la da violência. Afinal, ela não é obrigada passar a vida inteira sofrendo”.

Também no decorrer da palestra a juíza trouxe dados a respeito do tema, por exemplo, o levantamento que mostra o Brasil como o 5º país do mundo que mais há morte de mulher por feminicídio.

Ao final do encontro foram sorteados entre os participantes calendários do projeto ‘Direito a uma vida livre de violência’, confeccionados pelas reeducandas da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. E a Dra; Ruth recebeu uma cesta em agradecimento à contribuição com os trabalhos do GTH.