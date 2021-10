Antes de completar um ano na Santo Antônio, padre Carlos sairá da Paróquia para se dedicar à Fraternidade Jesus+Caritas

O padre Carlos Roberto dos Santos, que foi empossado pároco da Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, em 6 de fevereiro deste ano, assumirá nova missão a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. Antes mesmo de completar um ano à frente dos trabalhos pastorais da comunidade Católica adamantinense ele se dedicará à Fraternidade Sacerdotal Jesus+Caritas.

Eleito Responsável Nacional da Fraternidade Jesus Caritas em janeiro de 2018, na cidade de Londrina, durante Assembleia Nacional que é realizada a cada 6 anos, padre Carlos participa frequentemente de retiros e formações promovidas em diversos lugares do Brasil.

No início do ano, antes de se tornar o 10º pároco da Matriz de Santo Antônio de Pádua, Pe. Carlos Roberto participava do Mês de Nazaré, um retiro espiritual na cidade de Goiás. Preparava-se para celebrar o jubileu de prata sacerdotal. Nesta ocasião o sacerdote manifestou sintomas da Covid-19, foi internado em 18 de janeiro, com mais de 50% do pulmão comprometido, permaneceu uma semana na UTI, mas se recuperou e recebeu alta no dia 24 de janeiro.

Adamantinense, padre Carlos Roberto dos Santos pediu um ano sabático à Diocese de Marília, período em que os sacerdotes utilizam para se dedicarem a estudos, retiros espirituais ou chamados para missões. Neste período, padre Carlos, vai residir junto com outros padres na Cidade de Goiás – GO, na Casa da Fraternidade Jesus Caritas. Lá, eles se dedicarão a ajudar outras pessoas, de maneira especial sacerdotes, pois será uma casa de retiros espirituais para quem quiser viver um tempo em oração e em fraternidade para recompor sua vida de fé, e voltar para casa com energias refeitas.

“O nosso mundo mudou muitas coisas, relativizou muitas coisas, tirou do Padre até aquilo que é o essencial e lhe apresenta muitas coisas que são secundárias”, salienta. “O nosso fundamento é Jesus, precisamos ter uma amizade intima e profunda com Jesus. Tenhamos os olhos fixos em Jesus Cristo”, disse padre Carlos.

Sua despedida, que ainda não está marcada, ocorrerá no final de janeiro do próximo ano, poucos dias antes de completar um ano em Adamantina e prestes a completar 26 anos de Ordenação Sacerdotal, em 17 de fevereiro.

Segundo informações do próprio religioso, o processo de escolha e nomeação do próximo pároco da comunidade de Santo Antônio de Pádua, em Adamantina, já está acontecendo seguindo os trâmites previstos pela Igreja Católica, e em breve o bispo diocesano comunicará a todos.