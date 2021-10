Secretaria de Educação de Adamantina inicia plano de estimulação e intervenção para crianças em fase de alfabetização

A retomada, mesmo que escalonada das aulas, foi capaz de renovar o vínculo da escola com a criança, com a família e, ainda, fortalecer os laços entre o professor e o aluno, fatores importantes no processo ensino-aprendizagem.

Além disso, o contato presencial possibilitou que informações importantes para organização e planejamento das atividades escolares a curto e médio prazo fossem obtidas.

Atreladas a estas informações, a Secretaria Municipal de Educação também desenvolveu a avaliação diagnóstica dos alunos. Por meio do levantamento, a pasta identificou que 16% das crianças de 6 a 10 anos apresentam algum ponto curricular que deve ser revisitado durante as atividades escolares referentes aos aspectos da alfabetização.

Desta forma, a pasta organizou um Plano de Estimulação e Intervenção em Rede que terá como foco o trabalho didático-pedagógico diferenciado para os alunos do Ensino Fundamental I visando minimizar os efeitos do ensino remoto resultante da pandemia e do isolamento social aos escolares.

A assessora técnica pedagógica municipal, Maria Angélica Feitoza, esclarece que as atividades de estimulação e intervenção acontecerão seguindo os propósitos das metodologias ativas, em um modelo de ensino lúcido e criativo.

“O atendimento foi centralizado na EMEF Navarro de Andrade e seguirão todos os protocolos sanitários e cuidados com a saúde de todos os envolvidos. As crianças participantes do Plano, bem como seus responsáveis foram comunicados pelas suas respectivas escolas. No entanto, qualquer dúvida, entre em contato com o professor de seu filho!”, pede.

Estas atividades diferenciadas estão sob o comando das profissionais da rede Ana Lígia Pini Guerreiro (psicóloga educacional) e Vanessa Paloni Fiorani (fonoaudióloga educacional) e tem como objetivo principal apoiar com estímulos e intervenções pontuais o processo de alfabetização até o fechamento do ano letivo.

Os profissionais contarão com o apoio dos professores da rede além de todo suporte da Secretaria Municipal de Educação.

Para o secretário de educação, Osvaldo José, esta é uma ação que busca apoiar o processo de aprendizagem do aluno, pois “faz-se necessário corrigir as rotas de aprendizagens agora, para que o percurso futuro possa ser mais efetivo e significativo para as crianças do município”, finaliza.