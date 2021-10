Decisão sobre a prorrogação ou não das medidas restritivas em Adamantina deve ocorrer

Está previsto para a próxima quinta-feira (28) o fim do prazo de 15 dias do Decreto Municipal nº 6439 que estabeleceu novas medidas restritivas – a partir de 14 de outubro – para combate à disseminação da Covid-19 em Adamantina, após o expressivo aumento de casos positivos ocorrido no início deste mês.

Com a proximidade da data, na em entrevista ao vivo realizada na manhã de ontem (segunda-feira), a reportagem da TV Folha Regional questionou o prefeito Márcio Cardim (DEM) sobre possibilidade de prorrogação ou não do Decreto.

“Teremos uma reunião amanhã [terça-feira] e vamos analisar os dados. A priori a gente verificou que houve uma queda, melhorou a situação, mas poderei confirmar se o Decreto será estendido ou não após esta reunião”, declarou o chefe do executivo.

Desde o dia 14 d outubro todos os parques e praças do município estão interditados, as academias operaram com 50% da capacidade, bem como bares, restaurantes, academias, igrejas e outros locais em que registraram maior fluxo de pessoas também tiveram sua capacidade reduzida para 50%. Além disso, todos os eventos presenciais da prefeitura estão adiados.

“Havendo uma diminuição de casos, não tem motivo para prorrogar esse decreto. Somente se não houve uma diminuição a gente precisa continuar com as medidas restritivas. Mas eu acredito que tenha caído substancialmente”, acrescentou Cardim.