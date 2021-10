Fundo Social de Solidariedade está com inscrições abertas para nova turma do curso de costura industrial de sofá

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com algumas vagas abertas para a segunda turma do curso de costura industrial de sofá.

As matrículas serão realizadas na sede do Fundo Social de Solidariedade até quarta-feira (27), porém a participação só será efetivada com a comprovação de conhecimento prévio em costura pelo participante O curso será realizado no período da tarde.

O curso de costura reta industrial é voltado ao mercado de sofá e artigos para pet, porém as técnicas ensinadas poderão ser aplicadas em qualquer nicho industrial.

A iniciativa será dividida em quatro módulos, sendo: funções e regulagem; costura de união e pesponto; apresentação da peça e montagem.

Os participantes ainda aprenderão técnicas em peças independentes como almofadas personalizadas, bolsas, estojos e nécessaire. A primeira turma concluiu a formação na última semana.

Serviço – O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina funciona na Armando Salles de Oliveira, 51, Centro das 8h30 às 11 e das 14h30 às 16h.