Fatec Adamantina abre Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de 16 vagas para professor do Ensino Superior

Após concluir o processo de implementação, a Fatec Adamantina se consolida como uma instituição de fundamental importância para a profissionalização dos diversos setores da economia da região. Por se tratar de uma faculdade gratuita, permite que jovens concluintes do ensino médio ou qualquer pessoa que queira cursar o ensino superior, tenham a oportunidade de acesso aos cursos de altíssimo nível, em apenas três anos.

A vinda da Fatec para Adamantina também oferece oportunidades aos interessados nas vagas para professores por tempo determinado. Com o objetivo de criar novas frentes de trabalho na região, estão abertas as inscrições para preenchimento de 16 vagas de Docentes no Ensino Superior nos cursos de Ciência de Dados e Gestão Comercial.



O Processo Seletivo Simplificado (PSS) acorre em etapa única, através do preenchimento dos dados referentes à formação e experiência profissional, envio de documentação comprobatória e elaboração de memorial circunstanciado.

Para mais informações sobre o Processo Seletivo Simplificado, os interessados deverão acessar o site http://www.cps.sp.gov.br/ para acesso ao Edital no qual será possível ter conhecimento a todos os detalhes sobre as disciplinas, documentos e prazos.