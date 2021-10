Adamantina recebe mais um milhão para investimento em infraestrutura asfáltica

A Prefeitura de Adamantina mais uma vez foi contemplada com o repasse de R$1 milhão proveniente da Secretaria de Desenvolvimento Regional para investimento em infraestrutura asfáltica, proveniente do trabalho do Deputado Estadual Mauro Bragato.

Os investimentos com o apoio do Deputado Mauro Bragato continuam, o município dispõe de mais de R$3 milhões de investimentos do Governo de São Paulo, que serão aplicados nos próximos meses.

“Gostaria de agradecer ao governador João Doria, ao vice Rodrigo Garcia, ao secretário Marco Vinholi e especialmente ao deputado estadual, Mauro Bragato pelo repasse de recursos ao município. Com o empenho da nossa vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil somada a bancada do DEM com os vereadores Cid Santos, Riquinha e Aguinaldo Galvão, que tem se empenhado na busca de emendas, seguimos investindo na infraestrutura de nosso município”, comemora o prefeito Márcio Cardim.