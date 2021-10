REVIVER ADAMANTINA: REUNIÃO DO ROTARY CLUB EM 1958

Fundado em 08 de novembro de 1951 e se filiado no dia 24 de dezembro de 1951, quando recebeu a visita do ilustre Governador do Distrito 119º do Rotary Internacional Patrocinado pelo Rotary Club de Lucélia, desde então o Rotary Adamantinense tem se reunido semanalmente com o objetivo de difundir os seus ideais de bem servir a coletividade, criando um ambiente de amizade entre seus associados, sugerindo e executando planos com a finalidade de bem servir e beneficiar a comunidade local.