Obras executadas pela Prefeitura de Adamantina na avenida Antônio Tiveron prosseguem

A Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Obras e Planejamento e Desenvolvimento, segue executando melhorias, na Avenida Antônio Tiveron, por meio do Projeto Avenidas Responsáveis.

O local já teve a mobilidade e a segurança melhoradas a partir do novo dimensionamento da via e a partir da instalação da nova faixa para conversão livre à direita, no sentido centro está concluída.

Na última semana, a SAAMA deu início ao paisagismo no espaço. O local ganhará mudas de flores coloridas e as palmeiras já foram plantadas. A próxima etapa contempla a construção de calçada e a pintura de solo referente a sinalização de trânsito, essas etapas serão desenvolvidas de acordo com as condições apresentadas pelo tempo.

A área de cinco mil metros, hoje utilizada como acesso dos bairros ao centro pelos pedestres, será padronizada com calçamento acessível, receberá árvores, bancos e espaço de homenagem, tanto às vítimas da pandemia do COVID-19 como para os profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia. Com essas modificações, os pedestres terão um caminho acessível e mais uma área de lazer para os munícipes.

Relembre

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), desenvolveu o “Projeto Avenidas Responsáveis”. A Secretaria de Obras e a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) integram as ações.

O objetivo do projeto é modernizar o sistema viário das principais avenidas da cidade por meio da implementação de sinalização, equipamentos de controle de tráfego e alteração do fluxo de veículos e, ainda, realizar campanhas educativas. A iniciativa visa garantir a segurança de todos os usuários das vias.