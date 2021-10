Instalação do Poupatempo em Adamantina deve ser anunciada na sexta-feira durante visita do governador em exercício

O anúncio oficial da instalação do Poupatempo em Adamantina ocorrerá nesta semana. A informação foi revelada em primeira mão à TV Folha Regional pelo prefeito Márcio Cardim (DEM) durante entrevista concedida à TV Folha Regional na manhã de hoje (segunda-feira).

A confirmação da aguardada conquista deve ser feita pessoalmente no município pelo governador em exercício Carlão Pignatari – deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa que ocupa temporariamente o cargo no Governo do Estado de São Paulo – já que estará na Cidade Joia na próxima sexta-feira.

“O Carlão vem a Adamantina para uma visita e, segundo o que já nos foi adiantado, vem para anunciar o aguardado Poupatempo para o nosso município e também a destinação de recursos estaduais para o nosso município”, disse o prefeito.

Desde o mandato passado a Administração Márcio Cardim tem pleiteado a implantação do órgão na cidade e, enquanto não era contemplada, implantou o Ganha Tempo, posto que reúne departamentos municipais e estaduais no estilo de um Poupatempo, como o Procon, o PAT (posto de Atendimento ao Trabalhador) e o Detran.