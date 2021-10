Homem morre atropelado durante obra em rodovia

Vadson Mendes de Oliveira, 30 anos, morador no bairro Umuarama, em Araçatuba (SP) morreu ao ser atropelado no início da tarde desta sexta-feira (22) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guararapes. Ele seria funcionário da empresa que realiza a recuperação do asfalto e teria sido atropelado por um colega de trabalho. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária, o chamado para atendimento à ocorrência foi feito por volta das 12h30. O atropelamento aconteceu no quilômetro 548,3 da pista leste, sentido a Araçatuba. A informação passada era de que o funcionário estava atuando diretamente na pista, quando foi atropelado pelo caminhão, quando o motorista engatou marcha a ré. O corpo permanecia no local pouco depois das 14h30, aguardando a realização de perícia. A área estava preservada por policiais militares rodoviários e funcionários da concessionária Via Rondon.

Sinal sonoro Segundo o que foi informado no boletim de ocorrência, um representante da empresa que presta serviço para a concessionária acompanhou o registro da ocorrência. A informação passada foi de que a vítima estava com protetor auricular e provavelmente não ouviu o sinal sonoro da ré do caminhão. Ainda de acordo com o que foi informado, o caminhão era conduzido por um motorista de 45 anos, residente no mesmo condomínio de apartamentos em Araçatuba, e não teria visto a vítima pelo retrovisor. Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para realização de exame necroscópico.