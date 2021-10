Eleição da OAB Adamantina conta com duas chapas inscritas

Marcada para o próximo dia 25 de novembro, a eleição para a diretoria da 59ª Subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Adamantina conta com duas chapas que oficializaram as inscrições.

O mandato é válido por 3 anos, portanto, os futuros diretores assumirão os cargos em 2022 e permanecerão até 2024

‘Compromisso, Trabalho e União’ é o slogan da chapa 1, que busca a reeleição com o presidente Marco Aurélio Fontana Figueiredo, e ainda, vice-presidente Renata Angélica Mozzini Silva Pinto, secretária geral Márcia Regina Balsanini Fadel, secretária adjunta Lillian Mendes Minga e tesoureiro Fabiano De Paula Fernandes.

‘Inovação e Participação’ é o slogan da chapa 2, tendo como candidato a presidente Paulo Peres, bem como vice-presidente Talita Manrique Andrade secretário geral Fernando Barusso, secretária adjunta Débora Belloni e tesoureiro Cleber Barbosa Alves.

Ambas as chapas registram as candidaturas neste mês de outubro. E já deram início à campanha eleitoral com seus integrantes buscando os votos dos colegas advogados.

A votação ocorrerá na Casa da Advocacia e Cidadania, onde também é a sede da OAB Adamantina, localizada atrás da Paróquia Santo Antônio.