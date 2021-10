Egressos de Psicologia da UniFAI participam remotamente de evento acadêmico em Manaus

Quase uma década separam duas formaturas de Psicologia no Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), a da psicóloga Cintia Scoriza Matias em dezembro 2009 e do psicólogo Gabriel Morellato em dezembro de 2018. No entanto, os dois profissionais estarão presentes no mesmo evento a mais de 3.400 km de distância de Adamantina, na Semana das Oficinas Profissionais em Psicologia no Centro Universitário do Norte – Ser Educacional, situado em Manaus (Amazonas), que ocorrerá de 25 a 28 de outubro.

O evento, inteiramente on-line devido às restrições da pandemia de Covid-19, será ofertado aos estudantes do curso de Psicologia do Centro Universitário, com profissionais de regiões diversas a fim de enriquecer as trocas de saberes. O convite foi realizado pela coordenadora do curso na instituição, Profa. Dra. Mariana Baldoino.

A anfitriã e a psicóloga Cintia desenvolveram juntas seus estudos na área das Artes Cênicas, na cidade de Curitiba, e ambas seguiram para a formação e aperfeiçoamentos em vertentes da Psicologia que unem a Ciência e as Artes.

Esta é a segunda participação de Cintia em eventos da mesma instituição, com experiências em palestras e simpósios por todo o país. A ex-aluna do curso de Psicologia e Pós-Graduação em Psicologia da Saúde pela UniFAI, continuou seus estudos em Psicologia Junguiana e Arte Terapia, além de cursos de atualizações na profissão pela Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ).

Atualmente vive em Adamantina e, mesmo com a distância geográfica, faz parte do Projeto de Mestrado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde desenvolve pesquisa sobre “Autoestima e Autoimagem durante o trato da disfunção urinária feminina”, junto ao setor de Pós-Graduação de Medicina da instituição.

“A pandemia de Covid-19 trouxe adaptações comportamentais também para a continuidade dos processos educacionais. Hoje é possível assistir aulas e eventos de excelente qualidade via plataformas e app tecnológicos. Foi após essa necessidade que universidades inovaram e romperam as paredes e carteira e conseguiram agregar pessoas plurais numa mesma ‘sala’, proporcionando uma diversidade cultural de conhecimento dentro do mesmo território brasileiro. Isso é fantástico, uma vez que cada região tem suas peculiaridades”, diz Cintia.

O convite ao psicólogo Gabriel Morellato foi duplo. A Profa. Dra. Mariana Baldoino solicitou à psicóloga Cintia o auxílio na escolha de um profissional para agregar com experiência institucional e multidisciplinar psicológico/psiquiátrico, conhecendo o trabalho do também ex-aluno da UniFAI junto ao Polo de Atividades Integradas (PAI) Nosso Lar. “A indicação foi feita e a admiração pela atuação junto aos pacientes também sensibilizou a organizadora do evento amazonense”, relata.

Cintia afirma que a indicação não teria o porquê ser de profissionais com formação em outros Centros Acadêmicos, pois considera a graduação em Psicologia na UniFAI “uma das mais completas, com excelentes mestres, experiência clínica”, além de oferecer saberes para que os alunos visualizem as oportunidades de ingresso em outras instituições para cursar mestrado e doutorado.

“Não tive dúvidas em sugerir o nome do psicólogo Gabriel. Ele é de uma nova geração de alunos de Psicologia e será de extrema importância para os alunos presentes no evento a associação com alguém tão jovem e atuante na profissão. Além de oferecer a escuta e acolhimentos eventuais, em instituições psiquiátricas, ele desenvolve um trabalho fantástico por meio de imagens/fotografias. Não é tão fácil ser um ‘Oásis’ dentro da luta pela Saúde Mental Integrada. Os saberes passados no curso de Psicologia da UniFAI proporcionam esses mergulhos em novas possibilidades de experimentações na atuação”, ressalta a egressa.

Ambos psicólogos também atuam na Psicologia Clínica e atendem na cidade de Adamantina. Cintia desenvolve oficinas de o Teatro do Oprimido como técnicas de grupo para Intervenção em Sofrimento Psíquico a estudantes e profissionais da Saúde Mental.

No evento em Manaus, Cintia irá tratar sobre a prática do psicólogo social na Psicologia Sistêmica e a prática na Psicologia Analítica Junguiana. Gabriel ministrará sobre “Intervenções em situações de crise psiquiátrica”.