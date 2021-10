Covid: SP tem menor número de internados desde abril de 2020, diz governo

O Governo de São Paulo informou ontem que o estado tem, no momento, o menor número de pessoas internadas com covid-19 desde o dia 2 abril de 2020, quando a pandemia estava em seu início no Brasil.

Segundo boletim divulgado ontem, há 3.509 pacientes hospitalizados com a doença no estado, sendo 1.677 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 1.832 em leitos clínicos.

O pico de internações no estado ocorreu em março deste ano, quando mais de 31 mil pessoas chegaram a ocupar leitos de hospitais ao mesmo tempo.

Segundo o governo, as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 27,5% no estado e 36,3% na Grande São Paulo.

A queda no número de internações é acompanhada pelo avanço da vacinação. Mais de 70 milhões de doses foram aplicadas no estado: 37.418.457 de primeira dose, 29.290.755 milhões de segunda, 1.169.939 de dose única e 2.222.153 de dose adicional.

O governo estima que, entre os adultos, 99,9% da população do estado recebeu pelo menos a primeira dose e 85,5% está com esquema vacinal completo. Em relação à população total, 83,3% receberam uma dose e 65,8% completaram o ciclo.

Desde o início da pandemia, São Paulo registrou 4.399.007 casos de covid-19, com 151.544 óbitos.