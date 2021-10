Corrida dos laboratórios: mais de 200 vacinas contra a Covid-19 estão em teste

O especialista, porém, alerta que novas variantes ainda mais potentes podem se tornar dominantes no Brasil e no mundo. E avisa que o surgimento de uma forma resistente às vacinas atuais não é ameaça descartada. A demora na imunização, afirma, pode provocar mutações perigosas ou mesmo a fusão de duas cepas, como a Delta e a Mu.

Em um planeta com circulação cada vez mais intensa entre países e regiões, deter uma ameaça global é uma tarefa de complexidade crescente. Para o especialista, eventos como a Copa do Catar, em 2022, são momentos de especial atenção.

O infectologista ressalta que o trabalho de atualização dos imunizantes contra a Covid-19 será contínuo.

“Os países desenvolvidos calculam que a pandemia vá acabar no meio do ano que vem, mas é apenas uma estimativa. Talvez a gente tenha que aprender a conviver com esse vírus, assim como convivemos com outros. Nessa realidade, a vacina teria atualizações anuais, como acontece hoje com a gripe”, compara.