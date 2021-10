Congressos Científicos 2021 da UniFAI registram participação de mais de 2 mil autores e 634 trabalhos

Os Congressos Científicos do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), realizado de forma remota de 19 a 21 de outubro, registraram a participação de 2.104 autores e 634 trabalhos via Google Meet.

Com a temática “Pandemia do Coronavírus e a busca por soluções e conhecimento”, o Ciclo de Palestras por área de conhecimento teve mais de 1 mil espectadores participantes via YouTube da UniFAI Adamantina. Ao todo houve lançamento de um livro e 14 palestras.

Os dados expressivos do XV CIC Universitário, do XV CIC Júnior e do XI CPC podem ser contabilizados ainda com as 108 salas virtuais de banca, 250 professores avaliadores, 35 colaboradores no trabalho dos bastidores e 10 professores na organização direta.

“Os vídeos ultrapassaram a marca de 4.500 visualizações no canal do YouTube. Esses números são impressionantes e comprovam o sucesso do nosso evento. Agradecemos a cada um que participou dos nossos congressos científicos: palestrantes, congressistas, avaliadores de banca, moderadores de sala, servidores no apoio e membros do nosso QG. A equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação se sente honrada em fazer parte da história do Centro Universitário”, pontuou a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini, na noite de encerramento dos congressos científicos.

O vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, que no dia 21 atuou como moderador das palestras de Exatas e Agrárias, também teceu agradecimentos, em nome do reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, aos servidores docentes, técnico-administrativos, estudantes e participantes.

“Nós agradecemos o empenho da equipe da Pró-PPG, a todos os nossos colaboradores que atuaram no QG, desde o pessoal da limpeza, o de TI, os professores avaliadores, os técnico-administrativos, os convidados para a banca, os apresentadores de trabalhos, os estudantes, egressos e a comunidade em geral que participou desse evento científico. Foram poucos dias para a realização desses congressos e tenho certeza que foi brilhante, principalmente com o Ciclo de Palestras, no qual tivemos excelentes palestrantes de terça a quinta-feira. Que venham os Congressos Científicos 2022”, finaliza.

O 15º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XV CIC) é destinado a estudantes de graduação, o 14º Congresso de Iniciação Científica é direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XIV CIC Júnior), e a 11ª edição do Congresso de Pesquisa Científica é voltada a graduados, professores e pesquisadores (XI CPC).

Haverá emissão de certificado aos participantes ouvintes. Os trabalhos mais bem avaliados pelas bancas receberão certificado de Menção Honrosa e um comitê científico será formado e elegerá, dentre os trabalhos, o primeiro melhor trabalho das três grandes áreas: Ciências Humanas; Ciências Exatas e Agrárias; Ciências Biológicas e da Saúde.