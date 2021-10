Morre o ex-vereador Osmar Corveloni, aos 64 anos

Morreu neste sábado (23) em Adamantina o ex-vereador Osmar Corveloni, aos 64 anos. Ele tratava de problemas de saúde. Recentemente, esteve hospitalizado, teve alta, e retornou à internação nesta semana, não resistindo.

Segundo a Funerária Flor de Lotus, seu velório teve início às 9h deste domingo no Memorial Flor de Lotus, com sepultamento previsto para 13h, no Cemitério da Saudade, em Adamantina.

Há uma semana Osmar Corveloni perdeu a mãe Querubina Elza M. Corveloni, aos 83 anos. Ela morreu no sábado (16), sepultada no mesmo dia. Neste domingo será realizada sua missa de sétimo dia.

Motorista de ônibus e vereador

Osmar foi vereador na 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Adamantina (2001/2004). Ele não chegou a ser eleito, em 2020, quando disputou uma das cadeiras da Câmara, pelo PMDB (hoje MDB), obteve 459 votos e ficou na suplência. Porém, o vereador Martim Cobo licenciou-se, à época, para assumir a Secretaria Municipal de Obras. A vaga foi ocupada por Corveloni.

O ex-vereador foi motorista de ônibus e teve uma longa atuação profissional no transporte coletivo urbano de Adamantina pela empresa Guerino Seiscento.