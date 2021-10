Guarani Capaz/Selar classifica as 3 categorias para 2ª fase do Campeonato Estadual de Futebol

A parceria entre a Instituição Capaz por meio do Departamento de Esportes e a Prefeitura de Adamantina através da Secretaria Municipal de Esportes já mostra os primeiros bons resultados, além de atender uma média de 120 alunos no projeto social que oferece as modalidades de Futebol de Campo e de Futsal.

Na noite da última quarta-feira (20) a categoria Sub-15 se classificou para a 2ª fase do Campeonato Estadual de Futebol, organizado e promovida pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. O time adamantinense entrou em campo duas vezes nesta semana: terça-feira venceu a Dell Lucélia pelo placar de 5 a 1; e na quarta-feira aplicou mais uma goleada, desta vez na equipe de Florida Paulista, por 6 a 0. As partidas foram disputadas no Estádio Municipal ‘Antonio Gourlart Marmo’, mas sem a presença de publico.





Com as duas vitorias, a categoria Sub-15 também passou para a próxima fase da competição estadual.

As categorias Sub-11 e Sub-13 já estavam classificadas para a 2ª fase ao vencerem por W.O, após Lucélia desistir da competição.

O Guarani Capaz/Selar está a 14 jogos invicto. E inicia a caminhada na próxima fase no dia 31 de outubro (domingo), com as suas 3 categorias em campo, mas ainda aguardam o adversário que sairá do confronto entre Dracena e Tupi Paulista.