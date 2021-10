Prefeitura de Adamantina solicita recursos ao deputado federal Gilberto Nascimento

Ainda na agenda de reuniões em Brasília, o prefeito Márcio Cardim e a secretaria de gabinete, Luciana Pereira participaram de um encontro com o deputado federal Gilberto Nascimento. Durante a reunião, o parlamentar lembrou da atuação do vereador Cid Santos.

Com o objetivo de continuar trazendo melhorias à infraestrutura urbana do município, foi solicitado ao deputado federal a destinação de um milhão de reais para a execução de recapeamento asfáltico, pavimentação, guias e sarjetas.

O prefeito, reforçando um pedido do vereador Cid Santos, solicitou a destinação de uma emenda no valor de R$380 mil para a construção de uma piscina terapêutica para atendimento das necessidades dos alunos da Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Adamantina (APAE).

Durante a recepção, foi protocolado um ofício que objetiva a destinação de R$825 mil, o recurso será usado para implantação de ciclovia entre Adamantina e Lucélia na vicinal Moyses Justino da Silva e mais R$350 mil em custeio para a saúde.

“O deputado federal Gilberto Nascimento tem apoiado Adamantina, esperamos que ele atenda os nossos pedidos para que possamos oferecer melhor atendimento às crianças da APAE e segurança por meio da implantação da ciclovia e de melhorias na infraestrutura urbana”, afirma o prefeito Márcio Cardim.