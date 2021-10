Obras de reforma e adequação nos banheiros do Pátio da Fepasa novamente são cobradas na Câmara

Obras de reforma e adequação dos banheiros públicos localizados no Pátio da antiga Fepasa – próximos de onde é instalada a Feira Livre aos domingos e às quartas-feiras – novamente foram motivo de cobrança no plenário da Câmara Municipal. O que também já havia ocorrido no mandato anterior.

Desta vez, os vereadores Aguinaldo Galvão, Ricardo Cangirão e Cid Santos, todos do DEM (Democratas), apresentaram na última sessão ordinária a Indicação nº 690/21, que pede a completa revitalização dos sanitários públicos.

“A presente melhoria se faz necessária, pois o local é muito utilizado pela população, principalmente em dias de feiras e se encontra em péssimo estado de conservação, sendo necessária a reforma do reboco, troca e toda parte elétrica, a fim de atender justa reinvindicação, principalmente dos feirantes e ambulantes ali estabelecidos”, justificam os autores da solicitação.

Segundo informações dos vereadores, além das adequações e pintura, seria necessário efetuar a troca das partes elétrica e hidráulica.

A reportagem do Folha Regional visitou os dois sanitários e constatou a real e precária situação em que os mesmos estão.

A Indicação passou pelo plenário e foi encaminhada pela Presidência do Poder Legislativo para providências do Executivo.