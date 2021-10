Ao atender ocorrência de briga de casal, Polícia Militar apreende armas e munições em Adamantina

Nesta quarta feira (20), a Polícia Militar pelo município de Adamantina, recebeu uma solicitação via Copom, para atendimento de ocorrência de desentendimento entre casal.

Pelo local, foi feito contato com a vítima, uma mulher, que relatou ter sofrido agressões e diversas ameaças de seu companheiro, fato que, segundo a vítima, ocorre com frequência.

Em conversa com a vítima, foi relatado a equipe que seu companheiro teria em sua posse, duas armas, tipo espingarda.

Foi feito contado com o suposto agressor e questionado sobre as armas citadas, porém, sendo negado por ele.

Pela residência, foi localizado uma caixa, contendo em seu interior, quatro munições de cal .38 e seis munições de cal .32, uma quantia de oito mil reais e diversas embalagens contendo esferas de aço, pólvora e espoleta.

Foi localizado também, duas armas, sendo uma espingarda calibre .22 e uma carabina calibre .32.

Indagado ao agressor sobre a procedência das armas e munições, foi confessado que pertenciam a ele.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao agressor, por porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, Lei Maria da Penha e lesão corporal.

As partes foram conduzidas a Delegacia da Mulher em Adamantina, juntamente com as armas apreendidas.

Pela delegacia, foi elaborado boletim de ocorrência relacionado à Lei Maria da Penha, Posse de arma e munições de uso permitido e lesão corporal, ficando o agressor preso a disposição da justiça.