Manutenção dos sinos e revitalização do relógio são realizadas pela Matriz de Santo Antônio

Inaugurados entre as décadas de 50 e 60, de acordo com o historiador adamantinense Tiago Rafael, os relógios e os sinos da Paróquia Santo Antônio de Pádua estão recebendo manutenção e revitalização.

Após as melhorias, os símbolos inconfundíveis da Cidade Joia, segundo informações postadas no Portal Siga, receberão completa revisão na parte mecânica e pintura dos vidros do relógio.

Os serviços promovidos pela Igreja Matriz tem o objetivo de preservar os equipamentos históricos e facilitar a visualização das horas pela população, já que o relógio é uma referência para os adamantinenses.