Mais de 50% da população brasileira está totalmente vacinada contra covid

O Brasil ultrapassou hoje a marca de 50% de pessoas completamente vacinadas contra a covid-19. Segundo dados do consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte, 106.874.272 pessoas foram vacinadas com a segunda dose ou a dose única no país, o que equivale a 50,1% da população.

O número total de habitantes vacinados com a primeira dose é de 152.325.559, o correspondente a 71,41% da população do país.

Desde as 20h de ontem, 691.442 pessoas concluíram o esquema vacinal contra a covid-19 no Brasil – destas, 651.053 tomaram a segunda dose e outras 40.389, a única. Os dados são compilados a partir dos números fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde.

Também desde ontem a noite foram aplicadas 292.943 primeiras dose e 116.585 doses de reforço. Ao todo, 5.065.592 pessoas já receberam doses de reforço até hoje.