Luminárias recém-instaladas no Caldeira teriam sido alvos de vândalos e vereador cobra providências da Prefeitura

A suposta ação criminosa cometida possivelmente por vândalos contra as luminárias recém-instaladas no Parque Caldeira embasou o Requerimento nº 261/2021 apresentado na última sessão ordinária pelo vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE) no plenário da Câmara Municipal. No documento o legislador questiona se “a Prefeitura de Adamantina lavrou boletim de ocorrência” e também “quais providências estão sendo adotadas para responsabilização e manutenção desta importante benfeitoria.”

A instalação dos 90 pontos de luzes de Led foi finalizada no mês passado (setembro), com o objetivo de oferecer um espaço para a prática de atividades esportivas no período noturno.

Os postes contam com placas que fazem a captação de energia solar. Portanto, não é necessário o uso da energia elétrica para alimentá-las. No mesmo Requerimento, Alcio pede informações sobre a aquisição e instalação de luminárias no Caldeiras. 1) Cópia das cotações de preços realizadas, do descritivo dos produtos adquiridos, do edital e da ata do pregão presencial nº 31/2021; 2) Informações acerca da garantia dos produtos e da instalação dos mesmos.

O documento foi enviado ao Poder Executivo para resposta.