Corpo do ex-vereador Júnior Galvão será sepultado na manhã desta quinta-feira no Cemitério de Adamantina

Após travar uma luta contra o câncer no pâncreas, diagnosticado recentemente, o ex-vereador Luiz Carlos Galvão Júnior, de 42 anos de idade, não resistiu e faleceu no começo da manhã de nesta quarta-feira (20) em Campinas onde tratava a doença.

De acordo com postagem no Facebook da empresa funerária que atende a família informou que a cerimônia de despedida [velório] ocorrerá no Memorial Flor de Lotus, em Adamantina, a partir das 6h30 desta quinta-feira (21). Já o sepultamento do corpo está previsto para as 10h do mesmo dia no Cemitério Municipal.

A empresa funerária informa que por medida de segurança e saúde pública haverá restrição do número de pessoas no local, reservado apenas aos familiares mais próximos, a fim de evitar aglomerações.

CARREIRA POLÍTICA

Júnior Galvão, como era chamado no meio político, foi o vereador mais votado nas Eleições Municipais de 2000, com 1.635 votos. Ocupou a cadeira na Câmara Municipal na 10ª legislatura, entre 2001 e 2004. Bastante popular junto à comunidade, ele teve uma postura sempre combativa e atuante no Poder Legislativo, impulsionada pelo vigor de, aos 21 anos de idade, ter sido o vereador mais jovem da história de Adamantina.

Ele é filho do também ex-vereador e presidente do poder Legislativo de Adamantina, Luiz Carlos Galvão.

Ainda na manhã de hoje a Prefeitura de Adamantina divulgou Nota de Pesar e lamentou o falecimento do adamantinense. “Neste momento de dor, a Prefeitura de Adamantina manifesta todo o seu pesar e consternação e, ainda, expressa suas mais sinceras condolências à família e amigos”. E por meio do Decreto nº 6.442, de 20 de outubro de 2021, foi decretado Luto Oficial no Município por três dias.

A Reitoria da UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina), nesta quarta-feira, comunicou o lamentável acontecido com o filho do também docente da Instituição Prof. Esp. Luiz Carlos Galvão. “Todo corpo administrativo e docente da UniFAI solidariza-se com a família e amigos, externando o mais profundo pesar”.

Mais uma vez a equipe do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site) e do Portal de Notícias Adamantina Net se solidarizam com os familiares em luto.