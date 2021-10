Vereador critica constante interrupção no fornecimento de energia elétrica em Adamantina

No final da manhã de quinta-feira (14) o vereador e radialista Cid Santos fez um desabafo público contra a recorrente interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorre em Adamantina, cuja concessionária é a empresa Energisa. “Não é um recado. É indignação mesmo”, declarou.

Cansados da situação, os moradores do Parque Iguaçu, segundo revelou Cid – que também reside no bairro –, estão se organizando para tomar uma medida drástica. “Vamos entrar com uma ação contra a Energisa em razão da constante falta de energia no nosso bairro. É uma vergonha”.

No momento que falava sobre o assunto, o vereador relatou ter recebido reclamações pelo mesmo problema de moradores dos bairros Jaraguá e Tucuruvi.

“Peço providências desde antes de ser vereador. Venta ou chove 5 minutos e já acaba a energia. Vamos parar de quebrar o galho e resolver a situação, gente! Isso é uma vergonha! A energia está a preço de ouro. Se é bem paga ou não, a empresa tem que prestar um bom serviço. Porque a gente fica sem o serviço e não tem desconto na conta, a concessionária não é responsabilizada. Por isso que é necessário ter concorrência para prestação de serviço”, acrescentou Cid.